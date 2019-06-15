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В Запорожье скандал из-за избиения священника любителем российской пропаганды: фото

суббота, 15 июня 2019, 08:30
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Водитель маршрутки в Запорожье в ответ на просьбу пассажира выключить радио с российскими новостями несколько раз ударил его и вытолкал из транспорта.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила жена пострадавшего, Татьяна Ярмохина.

Пострадавший – ее муж, священник по имени Андрей. По словам Татьяны, Андрей трижды просил водителя выключить новости, но тот не реагировал. А когда попытался снять водителя на камеру, то водитель вырвал у него из рук телефон и выбросил в окно, а самого пассажира ударил несколько раз и вытолкал из машины.

В результате, как выяснилось позже, священник получил травму – перфорацию барабанной перепонки. Татьяна обращалась к пассажирам и людям на остановке, чтобы те вызвали полицию и сфотографировали номера, однако помочь ей согласился лишь один молодой парень.

После того, как история была опубликована, к Татьяне, по ее словам, обратилась Служба безопасности Украины.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Днепре разгорелся скандал после того, как священник Украинской православной церкви не захотел причащать ребенка, крещенного в Православной Церкви Украины.

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