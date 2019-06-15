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Волонтеры рассекретили имена "зеленых человечков" Путина, участвовавших в захвате Крыма, фото

суббота, 15 июня 2019, 23:59
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Международное волонтерское сообщество InformNapalm нашло важные факты участия военнослужащих 758 ЦМТО ЧФ Российской Федерации в операции по захвату Крыма.

Об этом говорится на сайте сообщества.

Факты были найдены во время мониторинга социальных страниц в сети российских военнослужащих. Были установлены конкретные фамилии.

"Роль подразделений обеспечения в операции захвата Крыма была весомой, ведь они осуществляют техническое и тыловое обеспечение всех видов вооруженных сил и отдельных родов войск ВС РФ. Например, чтобы выполнить боевую задачу, все корабли - подводные, надводные - обеспечиваются горюче-смазочными материалами, ракетами, боекомплектом, продовольствием, пресной водой, всем необходимым", - говорится в сообщении.

Уточняется, что фигуранты расследования служили в 758-м центре материально-технического обеспечения (758 ЦМТО) Черноморского флота РФ (в/ч 63876, ППД - временно оккупированный Крым, г. Севастополь).

"В перечне подразделений ВС РФ, причастных к захвату Крыма, объявленном военной прокуратурой Украины, это подразделение пока не фигурирует", - уточнили в InformNapalm.

Так, фотодоказательства участия в операции захвата Крыма опубликовал на своей странице в соцсети российский военный Данилов Сергей Сергеевич, дата рождения - 25.07.1991 года, г. Сочи, Краснодарский край РФ.

"В альбоме Данилова есть фото наградного удостоверения к медали за оккупацию Крыма за подписью командира 758-го центра МТО полковника Алексея Николаевича Шишечкина", - пишут волонтеры.

Данилов опубликовал еще одну фотографию, свидетельствует об участии военнослужащих в операции по захвату Крыма. На ней, кроме Данилова, изображен его сослуживец Владислава Диденко. У обоих медали за оккупацию Крыма, пишут в InformNapalm.

"По данным сайта соцсетей, Владислав Евгеньевич Диденко родом из Волгограда, дата рождения - 09.08.1991 г. Окончил в 2013 году Волгоградский государственный аграрный университет", - говорится в сообщении.

В InformNapalm призвали правоохранительные органы Украины воспринимать расследования как сообщение о преступлении, совершенном против Украины. Также, волонтеры призвали правоохранителей провести все необходимые процессуальные действия по данному поводу.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали интересную разведывательную информацию о российских наемниках ЧВК "Вагнер", которые брали участие в военной операции в Сирии.

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