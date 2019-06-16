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Стало известно о трех гражданах Италии, воюющих на стороне Путина на Донбассе: фото

воскресенье, 16 июня 2019, 18:15
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На стороне боевиков на Донбассе воюют трое граждан Италии.

Об этом сообщил замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин в Facebook в воскресенье, 16 июня. Также он назвал фамилии боевиков и показал их фото.

"Только на прошлой неделе подразделениями полиции Донецкой и Луганской областей собраны исчерпывающие материалы, разоблачающие преступную деятельность трех наемников из Италии, эти иностранцы за денежное вознаграждение совершали преступления в отношении народа Украины. Это: Палмери Андреа (Palmeri Andrea), 17.07.1979 г.р., уроженец провинции Ливорно, гражданин Италии; Каругати Габриель (Karugati Gabriel) 28.03.1989 г.р., гражданин Италии; Каваллери Максимилиан (Cavalleri Massimiliano), 09.11.1975 г.р., гражданин Италии", - написал он.

Аброськин отметил, что трем иностранцам объявили о подозрении за участие в незаконных террористических формированиях.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России боевик ДНР получил крупный срок за убийство на Донбассе.

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