В России боевик ДНР получил крупный срок за убийство на Донбассе: фото

В России боевик, воевавший на Донбассе, получил 13 лет тюрьмы за убийство беременной сослуживицы.

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в Facebook.

"Комбат 7-й бригады ДНР", предатель Украины Юрий Свиридов (позывной Мачете) получил 13 лет за убийство беременной "ополченки" Анастасии Ткачевой", - написал он.

Раньше военнослужащий сообщал, что Свиридов объявил в СИЗО, где содержался, голодовку.

"Юрий Свиридов, позывной Мачете, почти год находился в ростовском СИЗО. Условия для его содержания были созданы такие, как кто-то очень не хочет, чтобы Юра дожил до суда. И я не о том, что ему запрещены передачки, и не о состоянии камер, стены которых покрыты плесенью, а с потолка сочится вода. Юру держат в одной камере с теми, кто преследуются по статье за терроризм, арестантами чеченской национальности, которые, вероятно, воевали на стороне ИГИЛ, и заключенными по статье за терроризм с Украиной", - поделился подробностями Штирлиц, публикуя фото преступника и его жертвы.

Как сообщал "Апостроф", ранее на оккупированном Донбассе до смерти изнасиловали 3-летнюю девочку.