​Еще два боевика на Донбассе пополнили "200 бригаду": опубликованы фото

Бойцы ВСУ на Донбассе ликвидировали еще двух боевиков незаконных вооруженных формирований (НВФ).

Об этом сообщил офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц").

Так, согласно данным, 12 июня был ликвидирован Дмитрий "Чех", а 13 июня Александр Комаревский "Комар".

Сообщается, что "Чех" участвовал в боях за Донецкий аэропорт в бандформировании оккупантов "Восток".

Как сообщал "Апостроф", на оккупированном Донбасе "200 бригаду" пополнил боевик так называемой ЛНР Олег Васильевич Спичак.

Ранее сообщалось, что 30-я бригада ВСУ опубликовала видео двойного удара по военной технике боевиков. Сначала был уничтожен "КАМАЗ" с боеприпасами. На помощь боевики отправили БМП, чтобы вытянуть грузовик, но бронемашина стала второй целью украинских бойцов.