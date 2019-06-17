RU  UA  EN

понедельник, 17 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.20
Меню
Общество

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

17 июня

12:19
​Оторвало голову: в Киеве случилось жуткое смертельное ДТП, фото 18+
12:06
​Во франции пожар уничтожил сотни тысяч литров коньяка
12:00
Время романтической ностальгии и шаткого самочувствия: астрологический прогноз на неделю для всех знаков Зодиака
11:57
Украина получит помощь от США для спасения бойцов ВСУ и детей: фото
11:54
​Под Винницей без вести пропала девочка: опубликовано фото
11:33
Путин встретится с Мэй: названа дата, подробности
11:26
Кровавое месиво: российский боксер потерпел сокрушительное поражение, видео
11:19
​Еще два боевика на Донбассе пополнили "200 бригаду": опубликованы фото
11:09
Для отвода глаз: в сети обсуждают фото странного ремонта моста в Донецке
10:37
​Посрывало крыши и повыбивало окна: появились фото и видео последствий урагана под Луганском
10:35
Были вооружены: появилось видео дерзкого беспредела на дороге в Киеве
10:19
​В Украине с 1 июля повысят пенсии: кто будет получать больше
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Еще два боевика на Донбассе пополнили "200 бригаду": опубликованы фото

понедельник, 17 июня 2019, 11:19
переглянути новину українською

Бойцы ВСУ на Донбассе ликвидировали еще двух боевиков незаконных вооруженных формирований (НВФ).

Об этом сообщил офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц").

Так, согласно данным, 12 июня был ликвидирован Дмитрий "Чех", а 13 июня Александр Комаревский "Комар".

Сообщается, что "Чех" участвовал в боях за Донецкий аэропорт в бандформировании оккупантов "Восток".

Как сообщал "Апостроф", на оккупированном Донбасе "200 бригаду" пополнил боевик так называемой ЛНР Олег Васильевич Спичак.

Ранее сообщалось, что 30-я бригада ВСУ опубликовала видео двойного удара по военной технике боевиков. Сначала был уничтожен "КАМАЗ" с боеприпасами. На помощь боевики отправили БМП, чтобы вытянуть грузовик, но бронемашина стала второй целью украинских бойцов.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Что приготовил Путин для Украины - американский генерал назвал главные угрозы

Активное наступление на Донбассе будет стоить Украине жизней десятков тысяч военных - генерал

Убийство 5-летнего ребенка: топ-5 громких преступлений полиции за последние 5 лет

Почему мы теряем военных на Донбассе: две главные причины

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: