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Сотрудники СБУ: боевики назвали фамилии "убийц" Захарченко

понедельник, 17 июня 2019, 13:43
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Боевики назвали организаторов убийства главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко, которые, якобы, являются сотрудниками СБУ и их личности им известны.

Об этом в эфире "Россия 1" заявил представитель "спецслужб ДНР", передает "Интерфакс".

"Непосредственно работу по "ДНР" в 5-м управлении (департамента контрразведки СБУ) организует 2-й отдел. Нам известны все сотрудники этого отдела, причастные к совершению преступлений на Донбассе", - заявил он, предварительно скрыв свое лицо.

Так, по мнению боевиков, в числе сотрудников СБУ, причастных к подготовке "терактов", он также назвал помощника начальника 5-го управления Сергея Моторина, который, по его словам, является выходцем из Донбасса, а ранее служил в Славянске.

"Именно на нем кровь Арсена Павлова (Мотороллы - ред.) и Александра Захарченко"- добавил он.

Также он назвал представителей украинских спецслужб Владислава Долгозвяга и Андрея Мушта, "агенты" которых Андрей Байдал под псевдонимом "Швед", Андрей Отенко, Дамир Баштанников "причастны к терактам на Донбассе".

В телесюжете также сообщалось, что задержанные "спецслужбами ДНР" так называемые агенты Сергей Бешта, Владислав Зайцев, и другие "дали информацию о своих кураторах в СБУ".

В числе таких кураторов были названы начальник 5-го управления департамента контрразведки СБУ Роман Червинский, его заместители Максим Попов и Александр Поклад.

Напомним, подробнее о гибели Александра Захарченко читайте в материале "Апострофа": В Донецке убили главаря ДНР Захарченко: все подробности.

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