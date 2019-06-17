В канализации Николаева обнаружили тело младенца: начато расследование

В воскресенье, 16 июня в Национальную полицию в Николаевской области поступило сообщение от работников станции канализационных систем о том, что они обнаружили тело младенца.

Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУНП в Николаеве.

Полицейские следственно-оперативной группы и эксперт, осмотрев тело, пришли к выводу, что это эмбрион на стадии развития до 5 месяцев. Он был направлен на проведение судебно-медицинской экспертизы.

По данному факту следственным Корабельного отдела полиции открыто уголовное производство по ст. 134 УК Украины «Незаконное производство аборта или стерилизации». Виновные могут получить наказание в виде лишения свободы на три года.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Николаеве на праздновании дня рождения 5-летний ребенок получил ожоги после того, как аниматоры в качестве развлечения вылили на нее жидкий азот.