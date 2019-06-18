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Экокатастрофа на реке Рось: специалисты раскрыли уровень загрязнения

вторник, 18 июня 2019, 19:55
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В колодцах и водопроводе села Збаржевка (Винницкая область), вблизи которого вследствие ДТП в реку Рось попали гербициды, содержание химикатов превышает норму в 20 раз.

Об этом сообщает "Укринформ".

"По состоянию на пятницу показатель химикатов в воде в колодцах села Збаржевка и водопроводе превышал норму более чем в 20 раз. Сегодня взяты новые пробы воды, и в течение дня будут свежие результаты", - сообщили в Госпродпотребслужбе.

Согласно сообщению, для обеспечения местных жителей питьевой водой организован подвоз из Винницы бутилированной воды в количестве 1,5 т. Также закуплена большая емкость для питьевой воды объемом 2 т, чтобы ежедневно завозить в село воду надлежащего качества.

В водоемах выше и ниже по течению от места аварии превышений содержания гербицидов в воде не обнаружено.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Белой Церкви восстановили водоснабжение, которое было отключено после того, как в реку Рось упало авто с ядохимикатами.

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