Боевики устроили смертельный обстрел: названы потери ВСУ

Во вторник, 18 июня, боевики на Донбассе 11 раз обстреляли позиции бойцов ВСУ, ранив украинских защитников.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Так, российские оккупанты четыре раза обстреливали воинов Украины из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Также противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов трое украинских защитников получили ранения, еще два человека - боевые травмы. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям. В то же время потери противника уточняются.

С началом текущих суток враг также вел огонь по позициям воинов ВСУ. Вследствие этого один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

Как сообщал "Апостроф", бойцы ВСУ на Донбассе нанесли сокрушительный удар по позициям боевиков в районе Светлодарской дуги.