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На Донбассе трагически погиб командир разведки батальона ВСУ: фото бойца

понедельник, 17 июня 2019, 22:32
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В понедельник, 17 июня, в зоне проведения операции Объединенных сил во время выполнения боевого задания погиб командир разведки 42-го отдельного мотопехотного батальона Павел Тихонов.

Об этом со ссылкой на руководителя Центра оказания помощи участникам АТО Вадима Никитина сообщает "CBN".

Прощание с бойцом предварительно запланировано на четверг, 20 июня.

Павел Борисович Тихонов - житель Кропивницкого, военнослужащий, командир разведки 42-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины. У Павла Тихонова осталась семья: жена, сын и дочь.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на 3 июня в бою на Донбассе трагически погиб военнослужащий отдельной десантно-штурмовой бригады старший сержант Вадим Забава.

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