Гасили из пулеметов и гранатометов: стало известно о новых потерях ВСУ на Донбассе

С начала суток среды, 19 июня, боевики четырежды обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил в Facebook.

"Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сообщении штаба военных.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", руководство "Укрзализныци" создало очередную невыполнимую Стратегию, так считает глава Ассоциации собственников вагонов Александр Криворучко. По его мнению,каждый раз новое руководство "Укрзализныци" пишет новую Стратегию, но забывает о главном – необходимости ее реализации.