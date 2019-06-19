Гибель нардепа Тымчука: появилось первое видео с места трагедии

В сети показали первые кадры с места гибели народного депутата Украины от "Народного фронта" Дмитрия Тымчука.

Как известно, известный журналист был найден мертвым в своем доме. По предварительной версии, он чистил дома наградной пистолет, при чистке оружия нанес себе ранение, сообщает "Информатор".

Тело Дмитрия Тымчука нашли в его квартире по адресу бульвар Перова, 10а в Киеве.

В данный момент в дом, где находится квартира Тымчука, никого не пускают. К месту прибыл глава Нацполиции Сергей Князев и начальник киевской полиции Андрей Крищенко.

Руководители столичных правоохранителей пока ситуацию не комментировали.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сети бурно обсуждают версию случайной гибели Дмитрия Тымчука.