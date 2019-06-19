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Какой-то бред: сети бурно обсуждают версию случайной гибели Дмитрия Тымчука

среда, 19 июня 2019, 14:14
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В социальных сетях активно начали обсуждать смерть народного депутата Украины от "Народного фронта", известного военного журналиста, Дмитрия Тымчука.

Как сообщал в Facebook его соратник Антон Геращенко, Тымчук погиб якобы в момент чистки оружия в своем доме. Его тело обнаружила супруга.

Пользователи социальных сетей сомневаются, что такой опытный офицер мог так неосторожно повести себя с оружием.

"Чушь. В воюющей стране. Опытный офицер, прошедший войну", - пишет Валерий Ветров.

"Тымчук был сотрудником ГУР МОУ. Выскажу мнение, что в предыдущую версию неосторожности я уже тоже почти не верю..." - пишет Назар Приходько.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Лазурном (Херсонская область) во время установки аттракциона погиб 26-летний мужчина.

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