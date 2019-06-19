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Гибель семьи с ребенком под Херсоном: названа фамилия полицейского, устроившего ДТП

среда, 19 июня 2019, 18:06
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Под Херсоном сотрудник полиции спровоцировал аварию, вследствие которой погибли семья из трех человек, одна из которых девочка 10 лет.

Об этом сообщил активист Роман Синицын на своей странице в Facebook.

По его сведениям, полицейский был в состоянии алкогольного опьянения.

"Пьяный вхлам "мусор" вчера убил семью, трех человек. В Херсонской области. Десятилетнюю девочку и ее родителей. Сам остался цел, спасли подушки в BMW. Зовут Калинин Евгений Александрович. Работает он старшим опером в Крымском ГУНП (Херсон). До этого работал в Каланчацком райотделе области. От освидетельствования отказался", - сообщил активист.

Он также рассказал интересные детали о биографии виновника смертельного ДТП.

"Что интересно, отец этого "мусора" - бывший руководитель полиции Херсонщины Александр Калинин. Говорят, имеет родственные связи с хорошо известным нам нардепом от БПП и экс-Мусорский генералом Паламарчуком Николаем. Именно его помощник, Павловский, один из организаторов убийства Кати Гандзюк", - пишет он.

Как сообщал "Апостроф", 19 июня на трассе "Киев – Ковель – Ягодин" в районе вблизи села Уховецьк Ковельского района произошло ДТП, в котором погиб один человек и еще семь получили травмы.

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