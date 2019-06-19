Гибель семьи с ребенком под Херсоном: названа фамилия полицейского, устроившего ДТП

Под Херсоном сотрудник полиции спровоцировал аварию, вследствие которой погибли семья из трех человек, одна из которых девочка 10 лет.

Об этом сообщил активист Роман Синицын на своей странице в Facebook.

По его сведениям, полицейский был в состоянии алкогольного опьянения.

"Пьяный вхлам "мусор" вчера убил семью, трех человек. В Херсонской области. Десятилетнюю девочку и ее родителей. Сам остался цел, спасли подушки в BMW. Зовут Калинин Евгений Александрович. Работает он старшим опером в Крымском ГУНП (Херсон). До этого работал в Каланчацком райотделе области. От освидетельствования отказался", - сообщил активист.

Он также рассказал интересные детали о биографии виновника смертельного ДТП.

"Что интересно, отец этого "мусора" - бывший руководитель полиции Херсонщины Александр Калинин. Говорят, имеет родственные связи с хорошо известным нам нардепом от БПП и экс-Мусорский генералом Паламарчуком Николаем. Именно его помощник, Павловский, один из организаторов убийства Кати Гандзюк", - пишет он.

Как сообщал "Апостроф", 19 июня на трассе "Киев – Ковель – Ягодин" в районе вблизи села Уховецьк Ковельского района произошло ДТП, в котором погиб один человек и еще семь получили травмы.