Иностранцы с детьми попали в смертельное ДТП на Волыни: опубликованы фото

19 июня на трассе "Киев –Ковель – Ягодин" в районе вблизи села Уховецьк Ковельского района произошло ДТП, в котором погиб один человек и еще семь получили травмы.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, здесь столкнулись Fiat Ducato и Citroen C4.

За рулем автомобиля Fiat Ducato находился 45-летний житель Маневицкого района. Скорее всего, именно он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. За рулем второго автомобиля был 67-летний гражданин Польши. К сожалению, он погиб на месте ДТП. Его пассажирка, которая также является полячкой, получили тревмы.

Также пострадали шестеро пассажиров автомобиля Fiat Ducato, среди которых трое детей.

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