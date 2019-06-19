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Как погиб Тымчук: украинский генерал назвал вероятных врагов нардепа
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Как погиб Тымчук: украинский генерал назвал вероятных врагов нардепа

среда, 19 июня 2019, 16:17
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Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко уверен, что смерть нардепа Дмитрия Тымчука вряд ли является следствием несчастного случая.

Об этом он заявил в комментарии Обозревателю.

"У него могли быть враги – тоже с активной жизненной позицией. Не только очень мощный внешний противник в лице России и ее спецслужб, но еще и пятая колонна, представителям которой всегда могут помочь те же россияне или кто бы то ни было. У них большой опыт в таких делах, и при желании они могут это организовать", – говорит он.

Помимо этого, Романенко отметил, что "Дмитрий Тымчук занимал активную жизненную позицию, был специалистом в военной области, достаточно патриотичным, проукраинским".

В подтверждение своим умозаключениям, он привел в пример несколько аналогичных громких преступлений, произошедших в Украине в последние годы.

"У нас довольно часто смерти объяснялись именно так: небрежное обращение с оружием. И Кравченко дважды в себя стрелял, и Кушнарев с карабином обращался неправильно".

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось первое видео с места гибели Тымчука.

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