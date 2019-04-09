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Россия показала стреляющий дровами танк: курьезное видео и реакция сети

вторник, 09 апреля 2019, 03:30

В России, под Санкт-Петербургом на 61-м бронетанковом заводе были проведены испытательные стрельбы из отремонтированного танка с помощью полена и воды.

Видео стрельб из танка было опубликовано российским пропагандистским каналом "Звезда".

Российские инженеры пояснили такого рода "испытания" необходимостью проверить состояние пушки машины после ремонта. Воду в пушку влили, чтоб "снаряд (имеется в виду полено, - Апостроф) не загорелся".

В ходе стрельбы деревянный "снаряд" разлетелся в щепки. Работники завода отметили, что полено, вероятнее всего, разорвалось еще до вылета из дула. Это может свидетельствовать о том, что вода при "испытаниях" не помогла, а сами стрельбы провалились.

Тем временем в сети не на шутку развеселились, оценивая военную мощь РФ.

Как сообщал Апостроф, в марте перебежчица из состава НЗФ ОРДЛО Светлана Дрюк рассказала, что бойцы ВСУ уничтожили уникальный российский танк Т-72Б3, который был доставлен на территорию Донбасса для "испытаний" в войне с Украиной.

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