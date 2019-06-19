RU  UA  EN

среда, 19 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

19 июня

03:28
Спутники засекли в море секретную "подлодку Гитлера": опубликовано видео
02:33
В сети показали фото еще одного "героя" на колесах на пешеходном мосту в Киеве
01:32
Побоище на глазах у детей: сети впечатлило видео массовой драки пассажиров маршрутки из Ровно
00:28
Facebook ввел важное изменение, которое коснется каждого

18 июня

23:55
В Киеве пьяный неадекват напал с ножом на медиков: опубликовано фото
23:27
Повторение катастрофы: жители Армянска вновь жалуются на симптомы отравления
22:55
В аэропорту Киева пассажиры взбунтовались и заблокировали терминал
22:24
В США решили передать Украине серьезную военную помощь: названа сумма
21:50
В ЦИК заявили о невозможности участия арестованного экс-регионала в выборах
21:44
Украинский кикбоксер уничтожил россиянина в финале Кубка мира
21:20
Нужно поднимать страну: Тимошенко рассказала, зачем идет на выборы
21:05
"Карпаты" назвали имя главного тренера на следующий сезон
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В сети показали фото еще одного "героя" на колесах на пешеходном мосту в Киеве

среда, 19 июня 2019, 02:33
переглянути новину українською

В сети появился фотоснимок очередного туриста, который взобрался на новый пешеходный мост в Киеве на транспортном средстве.

Снимок с моста опубликовал Telegram-канал "Киев live".

В этот раз речь идет о спортивном мотоцикле, причем следует отметить, что байкер ушел с ним по мосту довольно далеко – до стеклянных покрытий, которые ранее лопались под натиском автомобиля.

Заметно, что мужчина специально устанавливает байк передним колесом на стекло, очевидно, проверяя, не провалится ли покрытие, а вместе с ним и мотоцикл, сам он и возможно еще несколько десятков туристов.

"Вслед за автомобилем на новом мосту стали появляться мотоциклисты, все хотят лично удостовериться в безопасности стеклянного покрытия. Держись, мостик, терпи, пока закончатся идиоты, другого выхода нет", - говорится в подписи к фотографии.

Как сообщал "Апостроф", ранее патрульные полицейские установили личность владельца авто, который въехал на новый велопешеходный мост в Киеве.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Что приготовил Путин для Украины - американский генерал назвал главные угрозы

Активное наступление на Донбассе будет стоить Украине жизней десятков тысяч военных - генерал

Убийство 5-летнего ребенка: топ-5 громких преступлений полиции за последние 5 лет

Почему мы теряем военных на Донбассе: две главные причины

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: