В сети показали фото еще одного "героя" на колесах на пешеходном мосту в Киеве

В сети появился фотоснимок очередного туриста, который взобрался на новый пешеходный мост в Киеве на транспортном средстве.

Снимок с моста опубликовал Telegram-канал "Киев live".

В этот раз речь идет о спортивном мотоцикле, причем следует отметить, что байкер ушел с ним по мосту довольно далеко – до стеклянных покрытий, которые ранее лопались под натиском автомобиля.

Заметно, что мужчина специально устанавливает байк передним колесом на стекло, очевидно, проверяя, не провалится ли покрытие, а вместе с ним и мотоцикл, сам он и возможно еще несколько десятков туристов.

"Вслед за автомобилем на новом мосту стали появляться мотоциклисты, все хотят лично удостовериться в безопасности стеклянного покрытия. Держись, мостик, терпи, пока закончатся идиоты, другого выхода нет", - говорится в подписи к фотографии.

Как сообщал "Апостроф", ранее патрульные полицейские установили личность владельца авто, который въехал на новый велопешеходный мост в Киеве.