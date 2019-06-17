Надо доработать: сеть рассмешила новая фотожаба с "мостом Кличко" в Киеве

После того, как на новом велопешеходном мосту в Киеве был замечен припаркованный автомобиль, жители столицы начали предлагать собственные варианты доработки объекта.

Соответствующий фотоколлаж опубликовал на своей странице в Facebook пользователь Валерий Бойко.

На его картинке на велопешеходном мосту расположились традиционные "символы" Киева: маршрутка, МАФ и пожилая женщина, торгующая с земли продуктами.

"Стратегия развития Киева предполагает сделать мост более функциональным", – шутит автор коллажа.

Впрочем, другие пользователи признали его проект нереалистичным и стали предлагать свои варианты. Так, обязательным элементом будущей "доработки", по их мнению, должен стать многоэтажный жилой комплекс, ломбард, заведение с игровыми автоматами и другие элементы столичного ландшафта.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", на новом стеклянном мосту в Киеве произошло новое ЧП: после ремонта треснуло еще одно защитное стекло, которое помимо всего прочего оказалось незакрепленным.