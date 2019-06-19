Появились первые фото и видео с погибшим Тымчуком

Тело застреленного нардепа от "Народного фронта" Дмитрия Тымчука вынесли из его дома и погрузили в специальный автомобиль.

Об этом сообщает Страна, публикуя фото и видео с места ЧП.

Как известно, известный журналист был найден мертвым в своем доме. По предварительной версии, он чистил дома наградной пистолет, при чистке оружия нанес себе ранение. Известно также, что Тымчук в момент ЧП находился в квартире не сам. Сейчас правоохранители опрашивают женщину, которая находилась с ним. В полиции уточнили, что Тымчук был правша, поэтому, рассматривается версия о суициде.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сети бурно обсуждают версию случайной гибели Дмитрия Тымчука.

Кроме того, украинский генерал назвал вероятных врагов нардепа.