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Смерть известного нардепа в Киеве: всплыли скандальные подробности

среда, 19 июня 2019, 21:21
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Стало известно о пропаже ювелирных изделий в квартире, где погиб нардеп Дмитрий Тымчук.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"В ходе проведения следственных действий лицо, близкое к погибшему народному депутату, заявило о возможном отсутствии нескольких ювелирных изделий. В настоящее время по данному факту проводится проверка с целью установления всех обстоятельств", - говорится в сообщении.

Как известно, известный журналист был найден мертвым в своем доме. По предварительной версии, он чистил дома наградной пистолет, при чистке оружия нанес себе ранение. Известно также, что Тымчук в момент ЧП находился в квартире не сам. Сейчас правоохранители опрашивают женщину, которая находилась с ним. В полиции уточнили, что Тымчук был правша, поэтому, рассматривается версия о суициде.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сети бурно обсуждают версию случайной гибели Дмитрия Тымчука.

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