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Появились новые подробности ЧП с украинцами в аэропорту Барселоны

четверг, 20 июня 2019, 19:56
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В украинской авиакомпании SkyUp объяснили причины задержки рейса, из-за которого в аэропорту Барселоны граждане Украины провели почти сутки.

Об этом сообщает издание УНН.

"Ориентировочное время вылета - 21 июня в два часа ночи. По техническим причинам самолет рейс задерживается. Возникла неисправность системы внутренней связи между кабиной пилотов и борт-проводников. Сейчас ждем деталь, которая поставляется в аэропорт Барселоны. Самолет будет отремонтировано и он вылетит", - сказали в авиакомпании.

В пресс-службе авиаперевозчика добавили, что пассажирам рейса были предоставлены вода, сэндвичи, а также трансфер и расселение в гостиницах.

Напомним, рейс из Барселоны в Харьков должен был вылететь 19 июня в 22:00. Однако 170 пассажиров, среди которых в основном украинцы, вынуждены ждать в аэропорту.

Как сообщал "Апостроф", вечером 18 июня в аэропорту "Борисполь" пассажиры рейса YE1215 сообщением Киев - Батуми заблокировали вход в терминал F.

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