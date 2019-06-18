RU  UA  EN

вторник, 18 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Общество

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

18 июня

22:55
В аэропорту Киева пассажиры взбунтовались и заблокировали терминал
22:24
В США решили передать Украине серьезную военную помощь: названа сумма
21:50
В ЦИК заявили о невозможности участия арестованного экс-регионала в выборах
21:44
Украинский кикбоксер уничтожил россиянина в финале Кубка мира
21:20
Нужно поднимать страну: Тимошенко рассказала, зачем идет на выборы
21:05
"Карпаты" назвали имя главного тренера на следующий сезон
20:57
В Генштабе посчитали российские войска, которые угрожают Украине
20:26
Испанский клуб принял неожиданное решение по украинскому нападающему
20:26
В Киеве из-под земли забил новый "фонтан": фото и видео прорыва
19:55
Экокатастрофа на реке Рось: специалисты раскрыли уровень загрязнения
19:50
СМИ заподозрили депутата из окружения Порошенко в смене округа на выборах
19:50
Легкий летний салат: 3 простых рецепта для разгрузки
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В аэропорту Киева пассажиры взбунтовались и заблокировали терминал

вторник, 18 июня 2019, 22:55
переглянути новину українською

Вечером 18 июня в аэропорту "Борисполь" пассажиры рейса YE1215 сообщением Киев - Батуми заблокировали вход в терминал F.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Как отмечается, пассажиры протестуют из-за отсрочки рейса, который должен был улететь в 8:30 по Киеву. По словам корреспондента, сейчас в здании терминала не могут попасть около 100 пассажиров.

16 июня авиакомпания YanAir на своей странице в Facebook сообщила, что самолет отправится в 13:00. Утром 18 июня пост был отредактирован дважды, время вылета сначала изменили на 15:00, а затем на 18:00. Впрочем 18 июня полет откладывали еще несколько раз.

Позже стало известно, что около 22:00 было объявлено о начале регистрации на рейс. Пассажиры разблокировали терминал.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", авиакомпания МАУ попала в громкий скандал, из-за того, что ее сотрудники забыли часть пассажиров рейса PS55 "Киев - Одесса" в аэропорту "Борисполь".

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Завораживаю­щее зрелище: в Киеве цветут магнолии, эксклюзивные фото

Рейдерство на Печерских холмах: как ушлые дельцы гаражный кооператив отжать пытаются

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Киев трещит по швам: как решить транспортную проблему столицы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: