В аэропорту Киева пассажиры взбунтовались и заблокировали терминал

Вечером 18 июня в аэропорту "Борисполь" пассажиры рейса YE1215 сообщением Киев - Батуми заблокировали вход в терминал F.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Как отмечается, пассажиры протестуют из-за отсрочки рейса, который должен был улететь в 8:30 по Киеву. По словам корреспондента, сейчас в здании терминала не могут попасть около 100 пассажиров.

16 июня авиакомпания YanAir на своей странице в Facebook сообщила, что самолет отправится в 13:00. Утром 18 июня пост был отредактирован дважды, время вылета сначала изменили на 15:00, а затем на 18:00. Впрочем 18 июня полет откладывали еще несколько раз.

Позже стало известно, что около 22:00 было объявлено о начале регистрации на рейс. Пассажиры разблокировали терминал.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", авиакомпания МАУ попала в громкий скандал, из-за того, что ее сотрудники забыли часть пассажиров рейса PS55 "Киев - Одесса" в аэропорту "Борисполь".