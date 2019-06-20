RU  UA  EN

четверг, 20 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

20 июня

13:16
Из одной зависимости в другую: что сказал Филарет про Томос на соборе УПЦ (КП)
12:48
​Что решили на соборе УПЦ (КП) в Киеве: эксклюзивное фото документа
12:42
Негрич призвал оборудовать спортивные площадки на территории школ в Киеве камерами наблюдения
12:42
Зеленский показал журналистам ненужный "прикол" в роскошном кабинете президента
12:34
​Соцсети повеселил "спонсор" боевиков "ДНР", награжденный за захват Крыма: фото и видео
12:29
В деле о гибели Салы появились неожиданные подробности
12:25
В Минэнергоугля считают оптимальным компромиссом новое постановление о ПСО
12:20
​Начался собранный Филаретом собор УПЦ (КП): первые фото и информация об участниках
12:14
Принес немало бед: опубликовано видео ликвидации снайпера боевиков под Донецком
11:55
Украинец устроил смертельные разборки на курорте в Турции: фото
11:54
Комаров с женой рассказали, как узнаваемой паре удалось тайно обвенчаться в Иерусалиме
11:46
Прокуратура сделала заявление по живодерке, убившей под Киевом десятки животных: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Принес немало бед: опубликовано видео ликвидации снайпера боевиков под Донецком

четверг, 20 июня 2019, 12:14
переглянути новину українською

На Донбассе защитники Родины ликвидировали снайпера боевиков, который неоднократно открывал огонь по бойцам Вооруженных сил Украины.

Как сообщил в Facebook волонтер Юрий Москаленко, боевик был ликвидирован с дистанции 850 митров калибром 338.

Волонтер уточняет, что боевика уничтожили на окраинах Донецка.

"Работа антиснайпера. Уничтожение вражеского снайпера, который принес немало бед в последнее время. Как видите, тоже не сидим без дела", - отметил он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что аэроразведчики вместе с ВСУ и другими спецподразделениями на Донбассе не упускают любую возможность проучить боевиков и приблизить победу над врагом.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Что приготовил Путин для Украины - американский генерал назвал главные угрозы

Активное наступление на Донбассе будет стоить Украине жизней десятков тысяч военных - генерал

Убийство 5-летнего ребенка: топ-5 громких преступлений полиции за последние 5 лет

Почему мы теряем военных на Донбассе: две главные причины

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: