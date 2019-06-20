Принес немало бед: опубликовано видео ликвидации снайпера боевиков под Донецком

На Донбассе защитники Родины ликвидировали снайпера боевиков, который неоднократно открывал огонь по бойцам Вооруженных сил Украины.

Как сообщил в Facebook волонтер Юрий Москаленко, боевик был ликвидирован с дистанции 850 митров калибром 338.

Волонтер уточняет, что боевика уничтожили на окраинах Донецка.

"Работа антиснайпера. Уничтожение вражеского снайпера, который принес немало бед в последнее время. Как видите, тоже не сидим без дела", - отметил он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что аэроразведчики вместе с ВСУ и другими спецподразделениями на Донбассе не упускают любую возможность проучить боевиков и приблизить победу над врагом.