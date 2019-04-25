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Пролетела несколько метров: появились фото и видео страшного ДТП с участием ребенка в Киеве

четверг, 25 апреля 2019, 22:25
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В четверг, 25 апреля, в Киеве на пешеходном переходе сбили ребенка.

Об этом сообщает Информатор, публикуя фото и видео с места ЧП.

Так, 11-летняя девочка переходила дорогу по пешеходному переходу и попала под колеса автомобиля Nissan. Удар был такой силы, что ребенок пролетел несколько метров и остался лежать на асфальте без признаков жизни.

Оказалось, что ребенок переходил дорогу по переходу. В это самое время Nissan двигался в сторону Центрального вокзала на большой скорости. Впереди него автомобиль остановился, чтобы пропустить пешехода.

Как только ребенок вышел из-за угла машины, то тут же был сбит внедорожником. Девочка пролетела больше пяти метров и упала на асфальт. Скорая помощь забрала ее в больницу, она находилась в тяжелом состоянии и не приходила в сознание. У девочки - множественные переломы, в том числе открытая травма головы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве водители устроили жесткое ДТП на мосту.

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