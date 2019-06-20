​В Кропивницком простились с погибшим командиром разведки ВСУ: фото и видео

20 июня в Кропивницком на Аллее Славы провели в последний путь погибшего на Донбассе командира разведки 42-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады Павла Тихонова.

Об этом сообщает местное издание CBN, публикуя фото и видео.

Проститься с героем собралось около сотни однополчан, друзей и горожан.

Павел Тихонов - прапорщик, командир одного из подразделений разведки. Погиб 17 июня в зоне проведения операции Объединенных сил при выполнении боевой задачи.

Он с июня 2014 года находился в рядах 42-го ОМПБ. Принимал участие во всех трудных боях подразделения, а осенью 2017 года получил на фронте контузию и перелом ноги, проходил лечение в Кировоградском госпитале для ветеранов войны.

Сегодня в областном центре объявили день траура.

Как сообщал "Апостроф", в Обухове Киевской области попрощались с украинским добровольцем Сергеем Кононко, погибшим на Донбассе еще в 2014-м. Тело бойца долгое время не могли узнать, проводилось несколько независимых экспертиз ДНК.