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В Крыму произошло серьезное ЧП с пассажирским самолетом после взлета

четверг, 20 июня 2019, 13:45
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20 июня в аэропорту оккупированного Симферополя совершил экстренную посадку самолет, который следовал отсюда в Санкт-Петербург.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию аэропорта, воздушное судно вернулось в аэропорт вылета из-за проблем с закрылками.

"Самолет приземлился несколько минут назад, все в порядке. По информации экипажа, были проблемы с выпуском закрылков", - сказали в аэропорту.

В свою очередь СМИ оккупированного полуострова отмечают, что самолет долетел до Джанкоя, где сделал несколько кругов и вернулся в аэропорт Симферополя.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в городе Манаус, Бразилия, пассажирский самолет ATR 42 совершил аварийную посадку, в результате чего два человека получили легкие травмы.

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