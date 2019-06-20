В Крыму произошло серьезное ЧП с пассажирским самолетом после взлета

20 июня в аэропорту оккупированного Симферополя совершил экстренную посадку самолет, который следовал отсюда в Санкт-Петербург.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию аэропорта, воздушное судно вернулось в аэропорт вылета из-за проблем с закрылками.

"Самолет приземлился несколько минут назад, все в порядке. По информации экипажа, были проблемы с выпуском закрылков", - сказали в аэропорту.

В свою очередь СМИ оккупированного полуострова отмечают, что самолет долетел до Джанкоя, где сделал несколько кругов и вернулся в аэропорт Симферополя.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в городе Манаус, Бразилия, пассажирский самолет ATR 42 совершил аварийную посадку, в результате чего два человека получили легкие травмы.