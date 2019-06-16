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Пилоту удалось посадить самолет без шасси: опубликовано видео с шокированными пассажирами

воскресенье, 16 июня 2019, 13:27
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В городе Манаус, Бразилия, пассажирский самолет ATR 42 совершил аварийную посадку, в результате чего два человека получили легкие травмы.

Об этом сообщает телеканал Globo.

Отмечается, что в момент происшествия на борту ATR 42 находились 34 человека, двое из которых получили легкие ранения.

Лайнер, который должен был пройти по маршруту Манаус - Карауари, вернулся в аэропорт им. Эдуардо Гомеса через несколько минут после вылета.

Известно, что во время посадки экипаж самолета не смог выпустить шасси, поэтому воздушное судно приземлилось на "брюхо". На опубликованном видео можно увидеть, как пассажиры выходят из самолета после посадки.


Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Мьянме произошло серьезное ЧП с самолетом, который совершил жесткую посадку в международном аэропорту Мандалая.

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