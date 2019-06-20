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В Молдове обрушилась жилая многоэтажка: опубликовано видео момента ЧП

четверг, 20 июня 2019, 11:15
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На молдавском городе Атаки произошло обрушение части девятиэтажного жилого дома.

Как написал в Facebook президент Молдовы Игорь Додон, в результате инцидента никто не пострадал, так как эвакуация жителей проводилась заранее.

"Только в Атаках обрушилась часть девятиэтажного дома. Срочно собирается комиссия по чрезвычайным ситуациям. Очень хорошо, что вовремя отреагировали и успели оперативно эвакуировать жителей", - написал Додон.

Жильцов эвакуировали за несколько часов до обвала. Всего на улицу вывели 46 человек, в том числе детей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Одессе во время концерта Макса Барских и Ирины Билык на Потемкинской лестнице от сильного ветра сломалась и рухнула металлическая конструкция со звуковым оборудованием.

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