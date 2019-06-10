В центре Одессы на концерте едва не произошла трагедия: опубликовано видео

В воскресенье, 9 июня, в Одессе во время концерта Макса Барских и Ирины Билык на Потемкинской лестнице от сильного ветра сломалась и рухнула металлическая конструкция со звуковым оборудованием.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Как отмечается, уберечь людей от травм удалось курсантам Одесского государственного университета внутренних дел, которые несли службу по охране общественного порядка и находились ближе к конструкции.

На опубликованном видео падения конструкции можно увидеть, что один из полицейских, стоявших рядом с ней, действительно заметил обрушение и успел оттащить двоих человек.

Сведения о данном событии внесены в журнал единого учета Приморского отдела полиции для проведения дальнейшей проверки.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Одесской области над озером Сасик (Кундук) неподалеку от города Татарбунары прошел ураган: его начало удалось заснять на фото.