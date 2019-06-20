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Резонансное убийство Дарьи Лукьяненко: что прокуратура будет требовать в суде

четверг, 20 июня 2019, 22:22
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Прокуратура будет обращаться в суд с ходатайством о заключении под стражу подозреваемого в жестоком убийстве 11-летней Даши Лукьяненко в Ивановском районе Одесской области.

Об этом сообщает спикер ГПУ Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

"Прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту похищения, попытки изнасилования и умышленного убийства 11-летней девочки в Ивановском районе, а также надругательства над телом умершей (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 152, п. 2 , 10 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 297 УК Украины)", - написал он.

Сейчас местный житель, причастный к жестокому убийству, задержан и находится в изоляторе временного содержания. 20 июня мужчине будет сообщено о подозрении и прокуратура Одесской будет обращаться в суд с ходатайством о заключении его под стражу без права на залог.

Как сообщал "Апостроф", появилось видео первого допроса жителя Ивановки Одесской области Николая Тарасова, подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко.

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