Резонансное убийство Дарьи Лукьяненко: что прокуратура будет требовать в суде

Прокуратура будет обращаться в суд с ходатайством о заключении под стражу подозреваемого в жестоком убийстве 11-летней Даши Лукьяненко в Ивановском районе Одесской области.

Об этом сообщает спикер ГПУ Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

"Прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту похищения, попытки изнасилования и умышленного убийства 11-летней девочки в Ивановском районе, а также надругательства над телом умершей (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 152, п. 2 , 10 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 297 УК Украины)", - написал он.

Сейчас местный житель, причастный к жестокому убийству, задержан и находится в изоляторе временного содержания. 20 июня мужчине будет сообщено о подозрении и прокуратура Одесской будет обращаться в суд с ходатайством о заключении его под стражу без права на залог.

Как сообщал "Апостроф", появилось видео первого допроса жителя Ивановки Одесской области Николая Тарасова, подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко.