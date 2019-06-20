​Названа главная версия убийства под Одессой 11-летней девочки

Полиция установила, что 11-летняя Дарья Лукьяненко, которая была найдена мертвой в выгребной яме в с. Ивановке, была убита на сексуальной почве.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Правоохранители напомнили, что вчера вечером (19 июня) был задержан мужчина, который подозревается в совершении убийства девочки.

"Им оказался 26-летний местный житель. Он сейчас дает показания. По версии следствия убийство было совершено на сексуальной почве. Тело девочки находится в судебно-медицинском подразделении местной больницы. Приношу соболезнования семье Дарьи", - сказал глава Нацполиции Сергей Князев.

Как сообщал "Апостроф", появилось видео первого допроса жителя Ивановки Одесской области Николая Тарасова, подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко.

Ранее сообщалось, что стали известны новые подробности ужасной трагедии в деревне Ивановка Одесской области, где нашли тело 11-летней Дарьи Лукьяненко.