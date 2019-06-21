Ученые предупредили о угрозе "взрыва" супервулкана Йеллоустоун: названы признаки

Ученые сделали новое неожиданное открытие, связанное с вулканом в Йеллоустонском национальном парком (США), извержение которого может нанести непоправимый ущерб нашей планете.

Американские СМИ сообщают, что объем раскаленной горячей породы под парком в 2,5 раза больше, чем предполагалось ранее.

Таким образом, супервулкан может извергаться с силой в 2000 раз превышающей мощь вулкана Сент-Хеленс.

Магматическая камера под кальдерой Йеллоустоуна на самом деле имеет длину 88 километров и ширину 28 километров. Она залегает на глубине от 5 до 14 километров. Это говорит о том, что под поверхностью достаточно вулканического материала, чтобы взрыв стал одним из трех извержений супервулканов за последние 2,1 миллиона лет.

"Мы верим, что будет еще одно извержение, мы просто не знаем, когда", - говорят ученые.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", ученые фиксируют подземные толчки в районе Йеллоустоунского вулкана.