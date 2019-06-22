Боевики на Донбассе обстреляли бойцов ВСУ: есть раненный

22 июня боевики незаконных вооруженных формирований (НЗФ) на Донбассе 11 раз обстреляли позиции украинских военных, ранив одного бойца ВСУ.

Об этом сообщает информагентство УНИАН.

Так, с начала суток боевики применяли оружие запрещенное Минскими соглашениями. Они обстреливали воинов ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Тем самым оккупанты 11 раз нарушили режим тишины.

В результате обстрелов, противник ранил одного украинского бойца. Информации о его состоянии здоровья пока нет.

"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - заявил представитель пресс-центра ООС.

Как сообщал "Апостроф", на оккупированной территории Луганской области бронетранспортер боевиков въехал в жилой дом, в результате чего пострадали два человека.