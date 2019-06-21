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Смертельная расплата: появилось видео мощного удара ВСУ по укреплению боевиков

пятница, 21 июня 2019, 15:35
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В сети разместили видео мощного удара украинских бойцов по боевикам на Донбассе.

Об этом сообщает волонтер и активист Юрий Мысягин в Facebook.

Он отметил, что такой удар силы ВСУ нанесли противнику в районе Катериновки Луганской области. До места дислокации боевиков 400 метров.

"За одного нашего погибшего бойца, мы забираем троих, вместе с их укреплениями и это совсем по минимуму", - написал Мысягин.

Он пояснил, что некоторое время назад в 54-й бригаде погиб парень с Днепропетровской области. Украинские бойцы таким мощным ударом отомстили за него врагам.

"Днем это произошло. Вот была абсолютная тишина - абсолютная. Жара, солнце. А потом со стороны российско - террористических войск прилетел боеприпас. Боевая-разведывательная группа К-2 из 54-й бригады, в ответ за гибель своего побратима, разнесла к чертям эту позицию врага", - отметил волонтер.

Он подчеркнул, что боевики запомнили этот удар.

"Все "камни с неба" легли по окопам и рядом. Все террористы со страху забежали в блиндаж, где их и догнали. Расплату прочувствовали все, дошла до кожного. По подтвержденной информации для троих война в Украине закончилась", - написал Мысягин.

Как сообщал "Апостроф", бойцы ВСУ на Донбассе ликвидировали еще двух боевиков незаконных вооруженных формирований (НВФ).

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