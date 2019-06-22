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Ехали на море: фото и рассказы друзей о семье с ребенком, погибшей под Херсоном

суббота, 22 июня 2019, 09:23
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В сети скорбят о семье, погибшей под Херсоном в ДТП, которое спровоцировал пьяный сотрудник правоохранительных органов.

Авария произошла 19 июня. В ней погибли отец, мать и 10-летний ребенок.

Знакомые семьи отмечают, что в больнице девочка была еще в сознании и даже просила воды, но ее жизнь спасти не удалось.

Также стало известно, что в день трагедии семья ехала на море. Там 20 июня они планировали отметить день рождения отца семейства.

"Погибли дочь Людмила, зять Дмитрий и внучка Софийка. Они любили жизнь, любили друг друга… Тут и душа болит и кричит. Потерять сразу всю семью!" – написала в Facebook мать Людмилы Татьяна Богданевич.

Друзья отмечают, что погибшая семья была образцовой.

"Это были добрые, светлые люди, всегда вместе. Дмитрий делал все, чтобы его девочки были счастливы… У 10-летней Софийки был красивый голос, и родители отдали ее учиться эстрадному вокалу, она так хотела быть певицей!" – рассказал один из друзей.

"Они любили жизнь они любили друг друга", "Сложно поверить, когда уходят близкие... Искренне сочувствую... Держись Танечка, ты очень светлый человек!!!", "Алексеевна дорогая держитесь... просто нет слов... Соболезную искренне, со слезами на глазах..." - пишут знакомые матери погибшей под ее постом в Facebook.

Как сообщал "Апостроф", 19 июня на трассе "Киев – Ковель – Ягодин" в районе вблизи села Уховецьк Ковельского района произошло ДТП, в котором погиб один человек и еще семь получили травмы.

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