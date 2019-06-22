Лихач в Харькове сбил девочку, протащив ее на капоте: опубликованы фото

В Харькове водитель сбил на тротуаре девочку, перед этим проехав на красный сигнал светофора.

Об этом сообщается на Facebook странице "Харьков 1654".

По словам свидетеля, это произошло на улице Пушкинской. Сбитая девочка получила серьезные травмы.

"Обгоняет меня по встречке гольф на бляхах. Несется вниз. Летит на красный на архитектора Бекетова и прям на тротуаре сбивает девочку вместе с забором. Она улетает, но приземляется на капот. Дальше ее тащит. Быстро все среагировали. Забрали ключи у него. Стали его вытаскивать с машины. Девочка в сознании. Бедро он ей порвал вместе с мыщцами. Голова пробита до средины кости. Множество ссадин", – пишет пользователь Евгений Борисенко.

Водителем оказался иностранный студент первого курса медицинского университета. Он был задержан неравнодушными гражданами и передан полицейским.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 20 июня в Киеве водитель на автомобиле сбил двоих людей - женщину с ребенком.