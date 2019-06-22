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На Гавайях потерпел крушение самолет: фото, видео и данные о жертвах

суббота, 22 июня 2019, 12:49
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В американском штате Гавайи разбился двухмоторный самолет, на борту которого находились девять человек.

Как сообщил Департамент транспорта штата на своей странице в Twitter, самолет разбился возле аэропорта города Диллингхем. Выжить никому не удалось.

"С чрезвычайной грустью Департамент транспорта Гавайев сообщает, что на борту двухмоторного самолета King Air, разбившегося возле аэродрома Диллингхем, находилось девять человек, и никто из них не выжил", – сообщили в ведомстве.

На опубликованных видео видно, что воздушное судно сгорело дотла. Деталей трагедии пока нет.

Полиция начала расследование страшного инцидента.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Крыму произошло серьезное ЧП с пассажирским самолетом после взлета.

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