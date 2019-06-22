RU  UA  EN

суббота, 22 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.05
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

22 июня

20:09
Изменения климата: активисты в Германии приступили к активным действиям для спасения планеты, фото
19:40
Авиакомпаниям Грузии запретят летать в Россию
19:13
На пропускном пункте в оккупированный Донбасс скончался мужчина
18:45
​Зеленский как и Порошенко не делает ничего для установления мира, – "Оппозиционная платформа – За жизнь"
18:19
Во Львове завершили ремонт и испытания боевого самолета для ВСУ: фото
17:50
В Одессе произошло опасное ЧП с авто на пляже: опубликованы фото
17:49
Милота: Потап и Настя обменялись нежностями в сети
17:24
В Тбилиси произошла драка с российскими пропагандистами: видео
17:21
Мы не позволим переписать историю Великой Отечественной войны - Новинский
17:00
Гороскоп на завтра: Скорпионы могут плохо себя чувствовать, а Рыбам нельзя работать с бумагами
16:58
В Крыму похвастались фотографиями "забитых" пляжей Феодосии
16:44
Известный российский боксер рассказал о смертельной болезни
Все новости

На пропускном пункте в оккупированный Донбасс скончался мужчина

суббота, 22 июня 2019, 19:13
переглянути новину українською

На КПВВ Станица-Луганская скончался пожилой мужчина.

Об этом сообщает представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лысянский на своей странице в Facebook.

Отмечают, что мужчина шел со стороны оккупированной территории Луганской области. При подходе к Украинской стороне КПВВ ему стало плохо, после чего мужчину госпитализировали в больницу. Однако врачи не смогли помочь ему и он умер.

Как уточнил Лысянский, умерший был 1949 года рождения. По предварительным данным, мужчина скончался из-за обширного инсульта.

Как ранее сообщал "Апостроф", на Донбассе на КПП произошла кровавая трагедия с микроавтобусом. В результате происшествия, по разным данным, один человек погиб еще двое или трое пострадали.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Что приготовил Путин для Украины - американский генерал назвал главные угрозы

Активное наступление на Донбассе будет стоить Украине жизней десятков тысяч военных - генерал

Убийство 5-летнего ребенка: топ-5 громких преступлений полиции за последние 5 лет

Почему мы теряем военных на Донбассе: две главные причины

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: