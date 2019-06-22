На пропускном пункте в оккупированный Донбасс скончался мужчина

На КПВВ Станица-Луганская скончался пожилой мужчина.

Об этом сообщает представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лысянский на своей странице в Facebook.

Отмечают, что мужчина шел со стороны оккупированной территории Луганской области. При подходе к Украинской стороне КПВВ ему стало плохо, после чего мужчину госпитализировали в больницу. Однако врачи не смогли помочь ему и он умер.

Как уточнил Лысянский, умерший был 1949 года рождения. По предварительным данным, мужчина скончался из-за обширного инсульта.

Как ранее сообщал "Апостроф", на Донбассе на КПП произошла кровавая трагедия с микроавтобусом. В результате происшествия, по разным данным, один человек погиб еще двое или трое пострадали.