В Чернигове поймали педофила с темным прошлым: опубликовано фото

В Черниговской области полиция задержала педофила-рецидивиста, который ездил по поселкам и приставал к маленьким девочкам под предлогом медицинского осмотра.

Как сообщил в Facebook первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, впервые о данном злоумышленнике в полицию сообщили в мае.

"Уже впоследствии 19 июня 2019 года в Черниговской области неизвестный на улице поселка представился врачом, завел девочку 2009 года рождения к неработающей школе, где под предлогом осмотра заставил ребенка раздеться и рассматривал обнаженное тело", - пишет он.

Задержанный оказался жителем Чернигова 1968 года рождения, который уже был дважды судим за совершение половых преступлений в отношении детей.

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