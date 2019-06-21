Убийца был с ножом: СМИ раскрыли новые детали смерти 11-летней Даши Лукьяненко

Причиной смерти 11-летней школьницы из села Ивановка Одесской области Дарьи Лукьяненко стала колото-резаная рана шеи.

Как сообщает Думская, такой вывод сделали судебные медики, исследовавшие тело ребенка.

По данным специалистов, нападавший повредил ребенку сонную артерию ударом ножа.

Правоохранители считают, что сперва нападавший думал изнасиловать девочку.

"Он вышел с рынка за четыре минуты до того, как вышла потерпевшая. Пришел к себе во двор, дождался ребенка, который шел в танцевальный кружок, затащил в дом, где попытался раздеть и изнасиловать. Получив отпор, он ее придушил и нанес телесные повреждения острым предметом - шилом или ножом. Потом связал ноги, надел на голову кулек, замотал кулек скотчем, привязал к ногам камни и бросил в отверстие уличного туалета", - рассказал начальник ГУНП Олег Бех.

Ранее "Апостроф" сообщал, что жители города Ивановка в Одесской области рассказали о Николае Тарасове, которого подозревают в убийстве.