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В Днепре нашли мертвым мальчика, ушедшего гулять с друзьями: фото

суббота, 22 июня 2019, 15:10
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Тело пропавшего 21 июня в Днепре 15-летнего Олега Данилова было обнаружено в реке: по предварительным сведениям, он утонул во время купания.

Об этом сообщает "Информатор".

Как отмечается, 21 июня он вышел из дома, около 19:00, но обратно так и не вернулся. Родители сообщили об этом в полицию и начали поиски ребенка.

Мама сообщила, что он вышел из дома кататься на скейте в парк на Красном Камне около 19:00. Около 21:00 Олег позвонил, чтобы сообщить, что идет домой, но домой он так не вернулся. Родственники заявили в полицию. Мобильные операторы не могли отследить телефон, у мальчика отключена геолокация. Также мама сказала, что парень пошел гулять с новыми друзьями, которых родители не знают.

22 июня стало известно, что Олег отправился купаться в Днепре и утонул. Его тело достали водолазы.

Напомним, подробнее о проблеме гибели людей на воде в Украине читайте в материале "Апострофа": "Банан" вместо спасательной лодки: почему на пляжах Украины гибнут люди.

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