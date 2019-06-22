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В Киеве банда грабителей попала в ДТП во время бегства с большой суммой: фото и видео

суббота, 22 июня 2019, 02:24
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Сотрудники полиции Киева задержали трех членов преступной группы, которые пытались украсть пакет с деньгами суммой 300 тысяч гривен у одного из торговых центров столицы.

Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУНП в Киеве.

При попытке кражи в авто 60-летнего киевлянина подбежал незнакомец и через открытое переднее пассажирское окно выхватил пакет с деньгами. Рядом злоумышленника уже ждал автомобиль с сообщниками, но они не успели убежать - попали в аварию.

На место совершения преступления выехали детективы городского управления полиции, задокументировали событие и провели первоочередные следственные действия.

"Детективы опросили потерпевшего, задержанных и свидетелей происшествия, проработали видео с камер наблюдения, провели неотложный обыск иномарки злоумышленников, изъяли вещественные доказательства и направили их на экспертизу. Установлено, что возраст фигурантов - от 29-ти до 48-ми лет, они являются гражданами другого государства. Известно, что за жертвой подозреваемые следили и ждали благоприятного момента для совершения преступления", - рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.

Следователи сообщили фигурантам о подозрении в совершении правонарушения по ч. 4 ст. 186 (грабеж, совершенный в крупных размерах) УК Украины. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве в кафе на улице Лютеранской обокрали сотрудника посольства Австрии в Украине.

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