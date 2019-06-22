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В Одессе произошло опасное ЧП с авто на пляже: опубликованы фото

суббота, 22 июня 2019, 17:50
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В субботу, 22 июня, в Одессе автомобиль упал на пляж с прибрежного склона.

Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на спасательно-водолазную службу Одесского городского совета.

"22 июня, заступив на смену, матрос-спасатель коммунального учреждения "Спасательно-водолазная служба Одесского городского совета" обнаружил перевернутое авто на пляже Лейтенанта Шмидта. Сотрудники убедились, что пострадавших нет. Также была вызвана полиция", - сказано в сообщении.

Установлено, что женщина среднего возраста, припарковала свою машину марки Daewoo Lanos примерно в 05:40, но не заблокировала стояночный тормоз. В результате машина съехала с обрыва на пляж, и перевернулась.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве прямо на проезжающий по дороге автомобиль упала опора линии электропередач.

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