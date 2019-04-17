Под Киевом многотонная фура вылетела с трассы: фото и видео ДТП

Под Киевом на трассе произошло ДТП с участием грузового автомобиля, который упал в кювет.

Об этом сообщает издание "Информатор".

ЧП случилось на трассе около села Небелица. Там фура марки MAN заехала на обочину и вылетела в кювет.

По словам водителя фуры, он двигался со скоростью не больше 80 километров в час. Машина частично заехала на обочину. Сырая и мягкая почва не выдержала веса грузовика и провалилась под колесами, в результате чего фура скатилась в кювет и упала набок. Грузовик пролежал так 3 дня.

Отмечают, что грузовой автомобиль перевозил механические запчасти. Вес транспорта составляет около 15 тонн, а груз в его кузове - около 25 тонн.

"К счастью, водитель грузовика не пострадал. На помощь упавшей фуре прибыли сотрудники той же компании-перевозчика. Также на место событий пригнали кран, чтобы поднять авто", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работали правоохранители, которые зафиксировали факт ДТП. Детали аварии устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", 18 марта во Львовской области перевернулась фура Roshen.