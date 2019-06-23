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Под Херсоном выпускники с родителями устроили массовое побоище

воскресенье, 23 июня 2019, 09:48
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Под Херсоном во время выпускного произошла массовая драка с участием выпускников и их родителей, в результате чего двое человек получили серьезные травмы.

Об этом сообщает местное издание Херсон типичный.

Так, компания выпускников и их родителей гуляла с двух часов дня до двух ночи, естественно выпивая спиртные напитки.

В какой-то момент двое захмелевших выпускников из-за чего-то сцепились с двумя другими, не менее "веселыми" посетителями. Вскоре количество защитников увеличилось за счет друзей с одной стороны и родителей выпускников – с другой. В итоге, драка переросла в массовую.

В итоге драки двум из них – 17-летнему выпускнику и его отцу потребовалась медицинская помощь. Взрослый мужчина отделался синяками и ушибами, а его сын получил перелом носа и ему разбили голову.

Как сообщал "Апостроф", ранее сети впечатлило видео массовой драки пассажиров маршрутки из Ровно.

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