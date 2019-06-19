Родители с ребенком погибли в жутком ДТП под Херсоном: фото

Во вторник, 18 июня, в Херсонской области столкнулись два автомобиля, в результате чего погибла семья с ребенком.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Трагедия произошла на автодороге Скадовск-Каховка около 20:00. Там столкнулись лоб в лоб машины марки BMW и ВАЗ-21099.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ и его жена погибли на месте происшествия. Их 10-летняя дочь умерла в больнице. Водитель автомобиля BMW получил телесные повреждения.

Также установлено, что водитель иномарки является сотрудником полиции ГУНП в аннексированном Россией Крыму. На момент аварии правоохранитель находился вне службы на собственном автомобиле. Сейчас он задержан по подозрению в совершении данного преступления.

Предварительная правовая квалификация события - часть 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц".

Работники Государственного бюро расследований и следственные полиции Херсонской области проводят первоочередные следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

Как сообщал "Апостроф", 18 июня на автодороге Киев-Чоп вблизи села Колоденка Ровенской области произошло столкновение двух автомобилей, в результате чего оба водителя погибли на месте.