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Побоище на глазах у детей: сети впечатлило видео массовой драки пассажиров маршрутки из Ровно

среда, 19 июня 2019, 01:32
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Среди пассажиров междугородней маршрутки из Ровно произошел конфликт, который перерос в масштабную драку.

Запись потасовки была опубликована изданием "Типичное Ровно" на странице в Facebook.

"Драка в маршрутке "Ровно – Березно" из-за того, что пьяный мужчина с женщиной и детьми не пускал пассажиров в маршрутку аргументируя это тем, что в маршрутке много людей", - говорится в подписи к видео.

На видео заметно, что драку первыми начали две женщины среднего возраста, мужчины в попытках разнять их также принялись толкаться. Также в кадре фигурирует ребенок лет 10, который бросается с кулаками на мужчину, а позже кричит и плачет. В драке участвовало около 7-10 человек.

Как сообщал "Апостроф", ранее водитель маршрутки в Запорожье в ответ на просьбу пассажира выключить радио с российскими новостями несколько раз ударил его и вытолкал из транспорта.

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