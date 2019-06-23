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Под Запорожьем молодчики до полусмерти избили копов за замечание: фото и видео

воскресенье, 23 июня 2019, 09:25
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19 июня в Запорожской области молодые парни избили двух полицейских после того, как они сделали одному замечание.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел в городе Васильковка. 26-летний старший участковый офицер полиции и 27-летний старший следователь полиции возвращались домой после службы. Правоохранители заметили около ночного магазина несовершеннолетнего парня, который выпил пиво и выбросил на дорогу стеклянную бутылку. Они сделали нарушителю замечание, чтоб он убрал за собой. Тот агрессивно отреагировал на слова и начал нецензурно выражаться. Тогда полицейские представились, а молодого человека это разозлило еще больше. Он позвал на подмогу группу агрессивно настроенных парней. Через несколько минут на место конфликта подъехал автомобиль, из которого вышла компания.

"Компания напала и избила полицейских. После того отобрали у правоохранителей, один из которых потерял сознание из-за нанесенных ударов по туловищу и голове, личные вещи, служебные удостоверения, деньги, документы. И скрылись на авто. Полицейские получили тяжелые травмы мозга, переломы костей черепа и лица, травмы глаз и внутренних органов", - говорится в сообщении.

Начато уголовное производство по ч.2 ст.28 ч.2 ст. 345, ч.4 ст. 296 и ч.2 ст.187 Уголовного кодекса Украины. По горячим следам оперативники установили главных участников нападения. Ими оказались двое родных братьев – местные жители 1994 и 2003 годов рождения. Следователи полиции, при процессуальном руководстве прокуратуры Запорожской области, заочно объявили им подозрения в совершении преступления и объявили их в розыск. Было получено разрешение суда на задержание.

Младшего из братьев правоохранители уже задержали и доставили в изолятор временного содержания. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Украденные вещи у потерпевших полицейских также нашли. Полиция сейчас разыскивает старшего брата-нарушителя.

Также продолжаются мероприятия по установлению и привлечению к уголовной ответственности всех участников нападения на сотрудников полиции.

Как сообщал "Апостроф", в Белгород-Днестровском сотрудник патрульной полиции напал на водителя автомобиля и его пассажира, жестоко избив одного из них полицейской дубинкой.

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