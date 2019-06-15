Под Одессой полиция влипла в скандал из-за избиения мужчины: видео

В Белгород-Днестровском сотрудник патрульной полиции напал на водителя автомобиля и его пассажира, жестоко избив одного из них полицейской дубинкой.

Соответствующее видео было опубликовано потерпевшим.

На нем видно, как полицейский достает из служебной машины дубинку и начинает бежать с ней за одним из мужчин, находившихся в автомобиле, остановленном якобы за нарушение ПДД.

При этом коллеги патрульного призывали его прекратить противоправные действия, однако на их советы он никак не реагировал.

Когда же догнать мужчину полицейскому не удается, он начал жестоко избивать его товарища, даже когда тот упал на землю, пытаясь закрыться от ударов.

При этом избиение сопровождалось оскорблениями в адрес пострадавшего.

Как заявили в управлении Национальной полиции Одесской области, по данному факту уже начата служебная проверка.

"Между одним из правоохранителей и пассажиром авто возник конфликт, в ходе которого полицейский нанес мужчине несколько ударов дубинкой. По этому поводу гражданин обратился в медицинское учреждение и местного отдела полиции… Действиям каждого участника конфликта будет дана соответствующая правовая оценка", — говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 11 июня в Виннице зверски избили активиста местной ячейки партии "Гражданская позиция"Александра Комарницкого за то, что он отказался поприсутствовать в качестве понятого.